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14.02.2020  15:31   

Тройное ДТП на Окружной, или Как КамАЗы не поделили дорогу (ФОТО)

Авария произошла 13 февраля около двух часов дня на окружной дороге М-03.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля КамАЗ, нарушив п.п. 12.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем BMW и автомобилем КамАЗ.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиль КамАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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