Тройное ДТП на Окружной, или Как КамАЗы не поделили дорогу (ФОТО)

Авария произошла 13 февраля около двух часов дня на окружной дороге М-03.
По предварительной информации, водитель автомобиля КамАЗ, нарушив п.п. 12.1 ПДД Украины, допустил столкновение с автомобилем BMW и автомобилем КамАЗ.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиль КамАЗ патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Будет облачно, зато тепло. По ночам небольшое похолодание, так что опасайтесь гололеда.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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