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14.02.2020  14:03   

Пожар на Рогани: хозяйка погибла, мать с грудничком спасли (ФОТО)

Индустриальный район: во время тушения пожара в девятиэтажном жилом доме погибла женщина, 13 человек пожарным удалось спасти и эвакуировать.


// ГСЧС

14 февраля в 8:52 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, возникшем в девятиэтажном жилом доме по адресу: г.. Харьков, бульвар Грицевца, 9.

На место пожара сразу выехали подразделения ГСЧС в составе 3 отделений на автоцистернах и 2 отделения на автолестнице.

Пожар произошел в квартире на третьем этаже, горели домашние вещи на площади около 10 кв.м.

Пожарные спасли 36-летнюю женщину и ее ребенка 2019 рождения. Кроме того, с разных этажей были эвакуированы 11 жильцов дома.

Во время пожара погибла 90-летняя хозяйка квартиры.

В 9:20 пожар был локализован, а в 9:46 полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

         

 

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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