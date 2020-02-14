14.02.2020 12:19

Афера на 55 миллионов: хитрым арендаторам придется вернуть землю

Более десятилетия незаконно используемые 627 гектаров, к тому же не были рекультивированы.



//ua-energy.org

По иску прокуратуры суд обязал предприятие вернуть в госсобственность 627 гектаров земли стоимостью 54 500 000 грн

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Харьковского местной прокуратуры №6 и обязал предприятие вернуть в ведение государства земли общей площадью 627 га стоимостью 54500000 грн.

Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, в 2004 году между Харьковской РГА и юридическим лицом заключен договор аренды земель, в том числе 627 га многолетних насаждений.

В 2008 году указанный договор в судебном порядке признан недействительным на будущее. Во исполнение судебного решения отменена государственная регистрация договора аренды земельного участка от 10 ноября 2004 года.

Условиями указанного договора аренды земельного участка предполагалось, что в случае прекращения действия договора арендатор возвращает арендодателю земельный участок в состоянии, не худшем по сравнению с тем, в котором он получил ее в аренду, согласно проекту рекультивации земельного участка.

Вместе с тем, установлено, что арендованные земли, в том числе 627 га многолетних насаждений, Харьковской РГА назад не возвращались. Проект рекультивации земельного участка не разрабатывался и на рассмотрение местной государственной администрации не подавался.

В дальнейшем, на протяжении 2009-2017 года, вернув в распоряжение государства земельный участок, при отсутствии оформленных правоустанавливающих документов на землю, юридическое лицо фактически занимала и использовала для ведения товарного сельскохозяйственного производства 627 га многолетних насаждений. Также сдавала в аренду сады, расположенные на землях государственной собственности.

Справка: В настоящее время судебное решение не вступило в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование.

После вступления решения суда в законную силу местной прокуратурой будут приняты меры по его реального исполнения.