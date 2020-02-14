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14.02.2020  12:19   

Афера на 55 миллионов: хитрым арендаторам придется вернуть землю

Более десятилетия незаконно используемые 627 гектаров, к тому же не были рекультивированы.


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По иску прокуратуры суд обязал предприятие вернуть в госсобственность 627 гектаров земли стоимостью 54 500 000 грн
Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Харьковского местной прокуратуры №6 и обязал предприятие вернуть в ведение государства земли общей площадью 627 га стоимостью 54500000 грн.
 
Как рассказал руководитель местной прокуратуры Андрей Яковлев, в 2004 году между Харьковской РГА и юридическим лицом заключен договор аренды земель, в том числе 627 га многолетних насаждений.
 
В 2008 году указанный договор в судебном порядке признан недействительным на будущее. Во исполнение судебного решения отменена государственная регистрация договора аренды земельного участка от 10 ноября 2004 года.
 
Условиями указанного договора аренды земельного участка предполагалось, что в случае прекращения действия договора арендатор возвращает арендодателю земельный участок в состоянии, не худшем по сравнению с тем, в котором он получил ее в аренду, согласно проекту рекультивации земельного участка.
 
Вместе с тем, установлено, что арендованные земли, в том числе 627 га многолетних насаждений, Харьковской РГА назад не возвращались. Проект рекультивации земельного участка не разрабатывался и на рассмотрение местной государственной администрации не подавался.
 
В дальнейшем, на протяжении 2009-2017 года, вернув в распоряжение государства земельный участок, при отсутствии оформленных правоустанавливающих документов на землю, юридическое лицо фактически занимала и использовала для ведения товарного сельскохозяйственного производства 627 га многолетних насаждений. Также сдавала в аренду сады, расположенные на землях государственной собственности.
 
Справка: В настоящее время судебное решение не вступило в законную силу, поскольку идет срок на апелляционное обжалование.
 
После вступления решения суда в законную силу местной прокуратурой будут приняты меры по его реального исполнения.
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  афера, незаконное использование, харьков
 
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