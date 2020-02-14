Мужчину без сознания нашли в гараже со включенным двигателем автомобиля

В Харьковском районе мужчина чуть не задохнулся отработанными автомобильными газами.
13 февраля в 19:54 на номер «101» поступило сообщение о чрезвычайном происшествии в гараже на территории частного домовладения в поселке Песочин Харьковского района.
О происшествии известили соседи, которые увидели, как из-под двери гаража выходит дым выхлопных газов, на призывы никто не отвечал.
После звонка спасателям они вошли в гараж и увидели на переднем сиденье авто ВАЗ 2106 владельца гаража, который находился без сознания.
На момент прибытия спасателей соседи уже вынесли пострадавшего на свежий воздух. Каретой скорой помощи пострадавшего госпитализировали в областную клиническую больницу.
Решительно возьмитесь за дело, поскольку то, что вы сможете осуществить сегодня, на следующий день вам может оказаться уже не по плечу.
Сегодня днем можно ловить солнце и любоваться весенними ручейками на дороге.
Сегодня отмечают самый романтичный праздник в году – День Всех Влюбленных.
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