14.02.2020 08:41

Появилось ВИДЕО момента стрельбы патрульного

Прокуратура опубликовала видео момента стрельбы полицейским по уезжающему автомобилю.



// Facebook

На видео видно, как двое патрульных вышли из машины, и когда мимо проезжал преследуемый автомбиль, один из полицейских побежал за ним, потом раздались выстрелы.

Напомним, в ночь на 13 февраля экипаж патрульных преследовал автомобиль, в котором, по полученной ими информации, были пьяные водитель и пассажиры. В поле возле села Хролы, по версии полиции, автомобиль-беглец пытался задавить патрульного и тот открыл огонь. В результате один из пассажиров с пулевыми ранениями в тяжелом состоянии находится в 25-й больнице. Стрелявший патрульный задержан. Прокуратура Харьковской области осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве, начатом по факту превышения власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа (ч. 3 ст. 365 УК Украины).