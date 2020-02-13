Тройное ДТП: как копейка свои масштабы на рассчитала (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсети, на проспекте Ландау, перед перекрестком с улицей Танкопия - авврия.
Здесь гордость советского автопрома - ВАЗовская копека не влезла между LADA Priora и Mazda.
Собирается пробка в сторону Барабашово.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Ночью пойдет мелкий снег, который утром закружит в метели. Днем осадки прекратятся, а вечером могт начаться снова.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
влажность:
давление:
ветер: