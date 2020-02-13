13.02.2020 19:47

Тройное ДТП: как копейка свои масштабы на рассчитала (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.



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Как информируют пользователи соцсети, на проспекте Ландау, перед перекрестком с улицей Танкопия - авврия.

Здесь гордость советского автопрома - ВАЗовская копека не влезла между LADA Priora и Mazda.

Собирается пробка в сторону Барабашово.