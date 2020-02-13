Полицейские разыскали пропавших детей

Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было.
12 февраля в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от 46-летней женщины о том, что ее 13-летняя дочь не вернулась из школы домой.
На розыск девочки был ориентировано весь личный состав подразделения. В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские в течение часа установили местонахождение малолетней. Девочка гуляла по улицам Волчанска.
Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с ребенком и его родителями по недопущению подобных случаев в будущем.
Пропавшего школьника также оперативно разыскали полицейские Дергачевского отдела полиции. 12 февраля в полицию обратилась его мать. Женщина указала, что ее 13-летний сын ушел гулять и пропал. Мобильный телефон ребенок оставил дома.
На поиски мальчика был задействован личный состав Дергачевского отдела полиции. Менее чем за час полицейские разыскали малолетнего.
С подростком проведена профилактическая беседа, относительно его матери работники полиции составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Сегодня днем можно ловить солнце и любоваться весенними ручейками на дороге.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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