13.02.2020 16:36

Полицейские разыскали пропавших детей

Никаких противоправных действий в отношении них совершено не было.



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12 февраля в Волчанский отдел полиции поступило сообщение от 46-летней женщины о том, что ее 13-летняя дочь не вернулась из школы домой.



На розыск девочки был ориентировано весь личный состав подразделения. В ходе проведения розыскных мероприятий полицейские в течение часа установили местонахождение малолетней. Девочка гуляла по улицам Волчанска.



Сотрудники полиции провели профилактическую беседу с ребенком и его родителями по недопущению подобных случаев в будущем.



Пропавшего школьника также оперативно разыскали полицейские Дергачевского отдела полиции. 12 февраля в полицию обратилась его мать. Женщина указала, что ее 13-летний сын ушел гулять и пропал. Мобильный телефон ребенок оставил дома.



На поиски мальчика был задействован личный состав Дергачевского отдела полиции. Менее чем за час полицейские разыскали малолетнего.



С подростком проведена профилактическая беседа, относительно его матери работники полиции составили административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.