В Харькове минировали аэропорт и торговые центры

12 февраля поступило очередное ложное сообщение о минировании
Как сообщили в сводке происшествий за сутки, 12 февраля в 16:20 на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта «Харьков», торгово-развлекательных и бизнес-центров и других объектов города.
По указанным адресам работали взрывотехнические и оперативно следственные группы.
Взрывоопасные предметы не обнаружены.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Ночью пойдет мелкий снег, который утром закружит в метели. Днем осадки прекратятся, а вечером могт начаться снова.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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