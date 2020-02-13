13.02.2020 11:10

В Харькове минировали аэропорт и торговые центры

12 февраля поступило очередное ложное сообщение о минировании



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Как сообщили в сводке происшествий за сутки, 12 февраля в 16:20 на электронный адрес Главного управления Национальной полиции в Харьковской области поступило анонимное сообщение о минировании аэропорта «Харьков», торгово-развлекательных и бизнес-центров и других объектов города.

По указанным адресам работали взрывотехнические и оперативно следственные группы.

Взрывоопасные предметы не обнаружены.