Мужчина погиб на пожаре в заброшенном доме

В Основянском районе спасатели ликвидировали пожар в здании, которое не эксплуатируется, где погиб человек.
12 февраля в 13:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в заброшенном здании на площади Героев небесной Сотни, напротив дома № 30.
На момент прибытия спасателей на втором этаже здания огнем был охвачен мусора и деревянное перекрытие на площади около 30 кв.м.
В очаге пожара находились двое мужчин, один из которых уже не подавал признаков жизни. Его личность устанавливается.
Другого, 1979 года рождения, пожарные вынесли из опасной зоны и передали медикам скорой. Спасенного с ожогами конечностей госпитализированы в неотложку.
В 13:37 пожар был локализован, в 16:11 полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.
Звезды советуют провести этот день в приятной компании, собрать друзей у себя или напроситься к кому-нибудь в гости.
Ночью пойдет мелкий снег, который утром закружит в метели. Днем осадки прекратятся, а вечером могт начаться снова.
Всемирный день радио отмечается с 2012 года по решению ЮНЕСКО.
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