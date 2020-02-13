13.02.2020 10:14

Мужчина погиб на пожаре в заброшенном доме

В Основянском районе спасатели ликвидировали пожар в здании, которое не эксплуатируется, где погиб человек.



// ГСЧС

12 февраля в 13:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в заброшенном здании на площади Героев небесной Сотни, напротив дома № 30.



На момент прибытия спасателей на втором этаже здания огнем был охвачен мусора и деревянное перекрытие на площади около 30 кв.м.

В очаге пожара находились двое мужчин, один из которых уже не подавал признаков жизни. Его личность устанавливается.

Другого, 1979 года рождения, пожарные вынесли из опасной зоны и передали медикам скорой. Спасенного с ожогами конечностей госпитализированы в неотложку.



В 13:37 пожар был локализован, в 16:11 полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.