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13.02.2020  10:14   

Мужчина погиб на пожаре в заброшенном доме

В Основянском районе спасатели ликвидировали пожар в здании, которое не эксплуатируется, где погиб человек.


// ГСЧС

12 февраля в 13:23 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в заброшенном здании на площади Героев небесной Сотни, напротив дома № 30.

На момент прибытия спасателей на втором этаже здания огнем был охвачен мусора и деревянное перекрытие на площади около 30 кв.м.

В очаге пожара находились двое мужчин, один из которых уже не подавал признаков жизни. Его личность устанавливается.

Другого, 1979 года рождения, пожарные вынесли из опасной зоны и передали медикам скорой. Спасенного с ожогами конечностей госпитализированы в неотложку.

В 13:37 пожар был локализован, в 16:11 полностью ликвидирован. Причина его возникновения устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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