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12.02.2020  15:11   

ДТП: на Салтовке столкнулись легковушки (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как сообщают пользователи соцсети, на Салтовке - авария.

По предварительной информации, на улице Акалдемика Павлова возле Радмира стокнулись два легковых авто.

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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