Харьковские копы поймали гастролера-расхитителя телефонных кабелей (ФОТО)

Злоумышленником оказался 40-летний житель Полтавской области.
Представитель мобильного оператора сообщил в полицию о том, что в поселке Кринички Харьковского района неизвестный срезает телефонный кабель.
Группа реагирования патрульной полиции немедленно прибыла по указанному адресу и задержала правонарушителя на месте совершения преступления. При себе у злоумышленника была сумка с орудием для обрезки проводов и около 60 метров срезанного телефонного кабеля.
Причиненный материальный ущерб составил 10 000 гривен.
Мужчина признался, что нигде не работает, из-за чего имеет постоянные материальные проблемы. Похищенное он собирался сдать в пункт приема металлолома.
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