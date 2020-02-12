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12.02.2020  12:21   

Харьковские копы поймали гастролера-расхитителя телефонных кабелей (ФОТО)

Злоумышленником оказался 40-летний житель Полтавской области.


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Представитель мобильного оператора сообщил в полицию о том, что в поселке Кринички Харьковского района неизвестный срезает телефонный кабель. 

Группа реагирования патрульной полиции немедленно прибыла по указанному адресу и задержала правонарушителя на месте совершения преступления. При себе у злоумышленника была сумка с орудием для обрезки проводов и около 60 метров срезанного телефонного кабеля. 

Причиненный материальный ущерб составил 10 000 гривен. 

Мужчина признался, что нигде не работает, из-за чего имеет постоянные материальные проблемы. Похищенное он собирался сдать в пункт приема металлолома.

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  полиция, задержание, харьковщина, кабель
 
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