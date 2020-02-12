12.02.2020 12:21

Харьковские копы поймали гастролера-расхитителя телефонных кабелей (ФОТО)

Злоумышленником оказался 40-летний житель Полтавской области.



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Представитель мобильного оператора сообщил в полицию о том, что в поселке Кринички Харьковского района неизвестный срезает телефонный кабель.

Группа реагирования патрульной полиции немедленно прибыла по указанному адресу и задержала правонарушителя на месте совершения преступления. При себе у злоумышленника была сумка с орудием для обрезки проводов и около 60 метров срезанного телефонного кабеля.

Причиненный материальный ущерб составил 10 000 гривен.

Мужчина признался, что нигде не работает, из-за чего имеет постоянные материальные проблемы. Похищенное он собирался сдать в пункт приема металлолома.