Тройное ДТП: машины не поделили проспект (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.
В социальной сети сообщают об аварии недалеко от перекрестка проспекта Науки и улицы Культуры.
Здесь, по предварительной информации, произошло тройное ДТП.
Подробностей пока нет.
Один из тех дней, когда люди совершают нелогичные поступки, ссорятся из-за пустяков, теряют осторожность и забывают о чувстве меры.
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