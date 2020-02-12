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12.02.2020  12:11   

Тройное ДТП: машины не поделили проспект (ФОТО)

Об аварии сообщают очевидцы.


//thekievtimes.ua

В социальной сети сообщают об аварии недалеко от перекрестка проспекта Науки и улицы Культуры.

Здесь, по предварительной информации, произошло тройное ДТП.

Подробностей пока нет.   

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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