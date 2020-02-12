Прошла любовь - отдай телефон, решил ревнивец на Харьковщине

35-летний мужчина нанес телесные повреждения бывшей девушке и украл ее мобильный телефон.
В Богодуховский отдела полиции поступило сообщение о том, что мужчина в нетрезвом состоянии с применением физического насилия отобрал телефон у девушки и исчез. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции в Харьковской области.
В ходе проведения оперативных мероприятий сотрудники полиции быстро задержали мужчину. Он признался в совершении преступления и сообщил, что конфликт возник с заявительницей из ревности. Мобильный телефон изъят и возвращен владелице.
По данному факту следователем открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 4 лет лишения свободы. Проводится досудебное расследование.
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