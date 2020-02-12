Главная Новости Криминал и происшествия Выгорело до кирпичных стен: спасатели в противогазах прорывались тушить пожар в квартире (ФОТО)
12.02.2020  08:20   

Выгорело до кирпичных стен: спасатели в противогазах прорывались тушить пожар в квартире (ФОТО)

В Купянске во время пожара в жилом пятиэтажном доме спасатели эвакуировали 5-х человек.


// ГСЧС

11 февраля в 14:19 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме Купянска на улице 1-го Мая, 55.

К месту происшествия сразу прибыли 2 отделения пожарно-спасательной службы ДСНС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент прибытия было установлено, что в квартире на 5-м этаже горят личные вещи площадью 15 кв.м.

Из-за задымления спасатели немедленно приняли меры по дымоудаления и провели эвакуацию людей наружу. Всего было эвакуировано 5 человек.

В 14:28 пожар локализован и в 15:18 ликвидирован полностью.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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