Выгорело до кирпичных стен: спасатели в противогазах прорывались тушить пожар в квартире (ФОТО)

В Купянске во время пожара в жилом пятиэтажном доме спасатели эвакуировали 5-х человек.
11 февраля в 14:19 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в жилом 5-этажном доме Купянска на улице 1-го Мая, 55.
К месту происшествия сразу прибыли 2 отделения пожарно-спасательной службы ДСНС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице. На момент прибытия было установлено, что в квартире на 5-м этаже горят личные вещи площадью 15 кв.м.
Из-за задымления спасатели немедленно приняли меры по дымоудаления и провели эвакуацию людей наружу. Всего было эвакуировано 5 человек.
В 14:28 пожар локализован и в 15:18 ликвидирован полностью.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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