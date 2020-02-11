На салтовском стадионе умер мужчина

Причина смерти устанавливается.
11 февраля в 12:12 в Московский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела 77-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти на футбольном поле на проспекте Юбилейном.
Информация внесена в Единый учет Московского отдела полиции.
Тело направлено в морг для установления причин смерти.
В соцсетях сообщили, что ЧП произошло на стадионе 128-й школы на улице Зубенко. По словам очевидцев, мужчине стало плохо с сердцем.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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