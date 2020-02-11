11.02.2020 15:21

На салтовском стадионе умер мужчина

Причина смерти устанавливается.



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11 февраля в 12:12 в Московский отдел полиции поступило сообщение об обнаружении тела 77-летнего мужчины без видимых признаков насильственной смерти на футбольном поле на проспекте Юбилейном.

Информация внесена в Единый учет Московского отдела полиции.

Тело направлено в морг для установления причин смерти.

В соцсетях сообщили, что ЧП произошло на стадионе 128-й школы на улице Зубенко. По словам очевидцев, мужчине стало плохо с сердцем.