ДТП: немец догнал трамвай на Молочной

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 11 февраля Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.

Снег и ветер: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 12 февраля В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.