Главная Новости Криминал и происшествия ДТП: немец догнал трамвай на Молочной
11.02.2020  13:50   

ДТП: немец догнал трамвай на Молочной

Об аварии сообщают очевидцы.


//t.me

Как информируют пользователи соцсетей, на улице Молочной - авария. 

По предварительной информации здесь Volkswagen Touareg врезвлся сзади в трамвай.

Подробностей пока нет. 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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