ДТП: немец догнал трамвай на Молочной

Об аварии сообщают очевидцы.
Как информируют пользователи соцсетей, на улице Молочной - авария.
По предварительной информации здесь Volkswagen Touareg врезвлся сзади в трамвай.
Подробностей пока нет.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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