На Московском проспекте ночью снесли забор (ФОТО)

11 февраля около 2:20 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 257/9.
Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ-21061 и автомобиль BMW 320.
Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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