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11.02.2020  14:07   

На Московском проспекте ночью снесли забор (ФОТО)

11 февраля около 2:20 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 257/9.


// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ-21061 и автомобиль BMW 320.

Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.

Тэги:  дтп, харьков
 
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