11.02.2020 14:07

На Московском проспекте ночью снесли забор (ФОТО)

11 февраля около 2:20 патрульные получили сообщение о ДТП на пр. Московском, 257/9.



// Патрульная полиция

Участниками ДТП стали автомобили ВАЗ-21061 и автомобиль BMW 320.



Патрульные собрали первичный материал, который будет передан в отдел розыска и обработки материалов дорожно-транспортных происшествий управления патрульной полиции в Харьковской области.