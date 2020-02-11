11.02.2020 13:01

Водитель не справился на скользкой дороге и снес ограждение перед Региональным центром

Около половины девятого утра 11 февраля на пр. Тракторостроителей, 152 произошло ДТП.



// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Oktavia не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на забор.



В результате происшествия никто не пострадал.



На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные материал передадут в суд.