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11.02.2020  13:01   

Водитель не справился на скользкой дороге и снес ограждение перед Региональным центром

Около половины девятого утра 11 февраля на пр. Тракторостроителей, 152 произошло ДТП.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Oktavia не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на забор.

В результате происшествия никто не пострадал.

На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные материал передадут в суд.

Тэги:  дтп, харьков
 
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