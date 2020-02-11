Водитель не справился на скользкой дороге и снес ограждение перед Региональным центром

Около половины девятого утра 11 февраля на пр. Тракторостроителей, 152 произошло ДТП.
По предварительной информации, водитель автомобиля Skoda Oktavia не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на забор.
В результате происшествия никто не пострадал.
На водителя автомобиля Skoda патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП. Собранные материал передадут в суд.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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