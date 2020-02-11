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11.02.2020  12:21   

«Загул» харьковчанки на даче попортил нервы полицейским (ФОТО)

Копы неделю разыскивали пропавшую жительницу Немышлянская района Харькова.


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4 февраля в Немышлянский отдел полиции поступило заявление жителя района. К силовикам обратился муж Татьяны Кравцовой. Мужчина сообщил, что его жена 3 февраля вышла с работы домой не вернулась. Пропавшая числилась сотрудницей специализированной школы №11

На поиски женщины был ориентирован личный состав полиции.

10 февраля сотрудники Немышлянская отдела полиции установили местонахождение разыскиваемой. Она находилась на даче в поселке Солоницевка Дергачевского района.  

 

Источник:   Отдел коммуникации полиции Харьковской области
 Тэги:  дача, отдых, харьков, полицмя, розыск
 
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