11.02.2020 12:21

«Загул» харьковчанки на даче попортил нервы полицейским (ФОТО)

Копы неделю разыскивали пропавшую жительницу Немышлянская района Харькова.



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4 февраля в Немышлянский отдел полиции поступило заявление жителя района. К силовикам обратился муж Татьяны Кравцовой. Мужчина сообщил, что его жена 3 февраля вышла с работы домой не вернулась. Пропавшая числилась сотрудницей специализированной школы №11

На поиски женщины был ориентирован личный состав полиции.

10 февраля сотрудники Немышлянская отдела полиции установили местонахождение разыскиваемой. Она находилась на даче в поселке Солоницевка Дергачевского района.