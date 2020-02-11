«Загул» харьковчанки на даче попортил нервы полицейским (ФОТО)

Копы неделю разыскивали пропавшую жительницу Немышлянская района Харькова.
4 февраля в Немышлянский отдел полиции поступило заявление жителя района. К силовикам обратился муж Татьяны Кравцовой. Мужчина сообщил, что его жена 3 февраля вышла с работы домой не вернулась. Пропавшая числилась сотрудницей специализированной школы №11
На поиски женщины был ориентирован личный состав полиции.
10 февраля сотрудники Немышлянская отдела полиции установили местонахождение разыскиваемой. Она находилась на даче в поселке Солоницевка Дергачевского района.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
влажность:
давление:
ветер: