11.02.2020 11:21

Спасатели под Харьковом регулярно вытягивают из снежных заносов застрявшие легковушки (ФОТО)

Оказывая путникам посильную помощь на автомобилях повышенной проходимости, сотрудники ГСЧС просят всех водителей отправляться в путь, учитывая сложные погодные условия.



://kh.dsns.gov.ua

11 февраля спасатели привлекались для оказания помощи водителям автомобилей, которые попали в снежные заносы.

Так в поселке Савинцы Балаклейского района водители легковых автомобилей Daewoo Lanos и ВАЗ 2106 не могли самостоятельно выехать из сугроба и попросили помощи спасателей.

ГСЧСники автомобилем повышенной проходимости вытащили машины на участок дороги, где они смогли дальше двигаться самостоятельно. Также спасатели Коломакского района вытащили из снежного заноса легковой автомобиль Nissan.

По прогнозам Харьковского Гидрометцентра, 11 февраля пойдет мокрый снег. Слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго - западный, 7 - 12 м / с, порывы 15 - 20 м / с. Т емпература воздуха: ночью 2 - 7 ° мороза, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла. По городу: температура воздуха ночью 4 - 6 ° мороза, днем 0 - 2 ° тепла.

12 февраля ночью ожидается мокрый снег. Метель. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на северо - западный, 7 - 12 м / с, днем местами порывы 15 - 20 м / с. Т емпература воздуха ночью от 4 ° мороза до 1 ° тепла, днем от 2 ° мороза до 3 ° тепла.