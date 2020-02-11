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11.02.2020  10:45   

На Харьковщине появились первые случаи обморожения

За минувшие сутки, 10 февраля в Харьковской области по поводу обморожения и переохлаждения в лечебные учреждения обратились два человека.


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Об этом сообщается в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в области.

Как сообщается, за медицинской помощью из-за обморожения и переохлаждения обратился один житель Харькова и один человек в Красноградском районе. Оба были госпитализированы.

Источник:   ХОГА
 Тэги:  обморожение, переохлаждение, харьковщина, госпитализация
 
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