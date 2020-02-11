На Харьковщине появились первые случаи обморожения

За минувшие сутки, 10 февраля в Харьковской области по поводу обморожения и переохлаждения в лечебные учреждения обратились два человека.
Об этом сообщается в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в области.
Как сообщается, за медицинской помощью из-за обморожения и переохлаждения обратился один житель Харькова и один человек в Красноградском районе. Оба были госпитализированы.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
В ночь на 12 февраля в Харьков придет еще один циклон, и снегопады продолжатся.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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