11.02.2020 10:45

На Харьковщине появились первые случаи обморожения

За минувшие сутки, 10 февраля в Харьковской области по поводу обморожения и переохлаждения в лечебные учреждения обратились два человека.



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Об этом сообщается в ежесуточном отчете об оперативной обстановке в области.

Как сообщается, за медицинской помощью из-за обморожения и переохлаждения обратился один житель Харькова и один человек в Красноградском районе. Оба были госпитализированы.