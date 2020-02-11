11.02.2020 10:39

Беременная наглоталась дыма, когда в подъезде загорелся хлам

Женщину госпитализировали для обследования.



// ГСЧС

11 февраля в 7:32 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре в подъезде под лестничной клеткой на первом этаже 5-этажного жилого дома по улице Сумской, 124.



К месту происшествия сразу прибыли 2 отделения пожарно-спасательной службы ДСНС на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия пожарных под лестничной клеткой на первом этаже горел бытовой мусор и строительные отходы на площади 5 кв.м.



Из-за сильного задымления, которое распространилось на всю лестничную клетку и грозило жителям квартир, спасатели немедленно приняли меры по дымоудалению и провели эвакуацию людей наружу.

Так, сотрудники ГСЧС с помощью трехколенной лестницы со второго этажа спасли двух человек: женщину 1978 года рождения и ее несовершеннолетнего сына 2004 года рождения. Из другой квартиры эвакуировали мужчину 1976 года рождения. Кроме того, за медицинской помощью обратилась беременная женщина 1991 г.р., которая надышалась дымом. Ее немедленно госпитализировали в больницу для проведения обследования.



В 8:05 пожар локализован и в 08:53 ликвидирован полностью. Причина возникновения пожара устанавливается.