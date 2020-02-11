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11.02.2020  10:11   

ДТП с переворотом: Fiat решил затормозить в бордюр (ФОТО)

Авария произошла 10 февраля около половины десятого вечера на ул. Морозова, 1.


// Патрульная полиция

По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, вследствие чего автомобиль перевернулся.

В результате ДТП никто не пострадал.

На водителя автомобиля Fiat патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.

Тэги:  дтп, харьков
 
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