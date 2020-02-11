ДТП с переворотом: Fiat решил затормозить в бордюр (ФОТО)

Авария произошла 10 февраля около половины десятого вечера на ул. Морозова, 1.
По предварительной информации, водитель автомобиля Fiat не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и совершил наезд на бордюрный камень, вследствие чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП никто не пострадал.
На водителя автомобиля Fiat патрульные составили административный протокол по ст. 124 КУпАП.
Звезды будут склонять к быстрым решениям, и в этом таится подвох. Велик риск впопыхах совершить ошибку, возможно даже роковую.
Теплая как для февраля погода возвращается в Харьков. Из неприятностей – мокрый снег, сильный ветер и высокая влажность.
Ежегодно 11 февраля отмечается международный день, призванный привлечь внимание людей к проблемам, с которыми сталкиваются больные люди.
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