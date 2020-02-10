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10.02.2020  17:19   

Осторожно - мошенники! Как не стать их жертвой

Советы от работников полиции, как не стать жертвой мошенников


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Значительную долю пострадавших от преступных действий аферистов составляют пожилые люди, большая часть из которых - жители сельской местности.
 
Причиной этому является привычка доверять незнакомцам, которые представляются работниками органов власти и банков, неинформированность и отсутствие доступа к более современным средствам массовой информации.
 
Зато преступники широко используют возможности мобильной связи и Интернета.
 
Преступные схемы, которыми ныне широко пользуются аферисты - так называемые телефонные мошенничества, когда злоумышленники, представляясь работниками полиции, банков, или даже родственниками, под разными предлогами выманивают у людей немалые суммы. 
 
Например, если вы получили звонок от «представителя правоохранительного органа» и вам сообщают, что ваш родственник попал в неприятную ситуацию, ему грозит открытие уголовного производства, просьба передать деньги для якобы положительного решения этой проблемы, в любом случае не говорите о наличии у вас денег и не передавайте средства неизвестным лицам.
 
Не переводите средства на чужие счета, не называйте свой адрес, куда могут приехать сомнительные люди, чтобы забрать деньги.
 
Нередко мошенники звонят именно ночью. Не поддавайтесь эмоциям и ни в коем случае не впадайте в панику и не спешите выполнять условия аферистов. Попробуйте проверить информацию, сразу звоните тому, кто «нуждается в немедленной помощи», или людям, которые могут быть рядом и подтвердить или опровергнуть то, что случилось. 
 
Помните, что злоумышленники пользуются вашим растерянным эмоциональным состоянием исключительно в собственных целях.
 
Работники ГУНП в Харьковской области призывают граждан быть внимательными и бдительными.
 
Если вы все же стали жертвой преступления, немедленно звоните на круглосуточную спецлинии полиции «102».
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  мошенничество, афера, харьков
 
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