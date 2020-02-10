Главная Новости Криминал и происшествия Офис генпрокурора устроил проверки тюрем -под Харьковом обнаружены массовые хищения
10.02.2020  17:59   

Офис генпрокурора устроил проверки тюрем -под Харьковом обнаружены массовые хищения

Прокуроры проверяют законность и эффективность использования земли и госимущества.


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Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в понедельник, 10 февраля.

Как сообщается, согласно предварительным результатам инспектирования пенитенциарных учреждений Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Харьковской областей были выявлены ряд преступлений, включая тяжкие, связанные с растратой, присвоением, нерациональным использованием и порчей госимущества и земли.

Так, по результатам проверки Дергачевской местной прокуратуры Харьковской области открыто уголовное производство по факту присвоения около 32 млн грн. Служебные лица госпредприятия Сельскохозяйственное предприятие ДКВС №109 искусственно занизили показатели урожайности сельскохозяйственной продукции за 2019 год.

Источник:   Офис генерального прокурора
 Тэги:  прокуроры, проверка, харьков, нарушения
 
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