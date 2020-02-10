Офис генпрокурора устроил проверки тюрем -под Харьковом обнаружены массовые хищения

Прокуроры проверяют законность и эффективность использования земли и госимущества.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора в понедельник, 10 февраля.
Как сообщается, согласно предварительным результатам инспектирования пенитенциарных учреждений Днепропетровской, Киевской, Полтавской и Харьковской областей были выявлены ряд преступлений, включая тяжкие, связанные с растратой, присвоением, нерациональным использованием и порчей госимущества и земли.
Так, по результатам проверки Дергачевской местной прокуратуры Харьковской области открыто уголовное производство по факту присвоения около 32 млн грн. Служебные лица госпредприятия Сельскохозяйственное предприятие ДКВС №109 искусственно занизили показатели урожайности сельскохозяйственной продукции за 2019 год.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
Теплая как для февраля погода возвращается в Харьков. Из неприятностей – мокрый снег, сильный ветер и высокая влажность.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
влажность:
давление:
ветер: