Сгорела хата - не сгорел сарай, спасатели постарались (ФОТО)

Валковский район: пожарные спасли от огня частные хозяйственные застройки, часами разбирая и проливая остатки хозяйского дома.
9 февраля в 16:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Валковский район, село Войтенки, ул. Угловая, 23.
К месту вызова были направлены спасатели 59-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия деревянный дом горел уже весь на площади 50 кв.м. В непосредственной близости от него находились несколько хозяйственных сооружений. Огонь ежесекундно мог перекинуться на них. Действия спасателей были направлены на тушение очага пожара и недопущения распространения огня на хозяйственные постройки.
В 17:50 огонь был локализован. К в 00:40 пожарные разбирали разрушенные конструкции дома и проливали отдельные очаги горения.
Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электросетей.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
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