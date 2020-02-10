10.02.2020 13:03

Сгорела хата - не сгорел сарай, спасатели постарались (ФОТО)

Валковский район: пожарные спасли от огня частные хозяйственные застройки, часами разбирая и проливая остатки хозяйского дома.



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9 февраля в 16:44 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в частном доме по адресу: Валковский район, село Войтенки, ул. Угловая, 23.

К месту вызова были направлены спасатели 59-й Государственной пожарно-спасательной части. На момент их прибытия деревянный дом горел уже весь на площади 50 кв.м. В непосредственной близости от него находились несколько хозяйственных сооружений. Огонь ежесекундно мог перекинуться на них. Действия спасателей были направлены на тушение очага пожара и недопущения распространения огня на хозяйственные постройки.

В 17:50 огонь был локализован. К в 00:40 пожарные разбирали разрушенные конструкции дома и проливали отдельные очаги горения.

Предполагаемая причина пожара - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электросетей.