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10.02.2020  12:43   

На Героев Труда сгорел очередной киоск (ФОТО)

На этот раз спасателям пришлось бороться с пожаром в недострое.


Фото: ХХ

10 февраля в 10:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем недостроенном павильоне, расположенном по адресу: г.. Харьков, ул. Академика Павлова, 144/1.

К месту пожара прибыли 2 подразделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент их прибытия площадь пожара составила около 10 кв.м. Горела крыша данной малой архитектурной формы.

В 10:30 пожар был локализован, в 10:40 ликвидирован.

Причина возникновения возгорания устанавливается. Пострадавших в результате происшествия нет.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  пожар, спасатели, огонь, дом
 
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