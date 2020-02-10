На Героев Труда сгорел очередной киоск (ФОТО)

На этот раз спасателям пришлось бороться с пожаром в недострое.
10 февраля в 10:24 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в отдельно стоящем недостроенном павильоне, расположенном по адресу: г.. Харьков, ул. Академика Павлова, 144/1.
К месту пожара прибыли 2 подразделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах. На момент их прибытия площадь пожара составила около 10 кв.м. Горела крыша данной малой архитектурной формы.
В 10:30 пожар был локализован, в 10:40 ликвидирован.
Причина возникновения возгорания устанавливается. Пострадавших в результате происшествия нет.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
Теплая как для февраля погода возвращается в Харьков. Из неприятностей – мокрый снег, сильный ветер и высокая влажность.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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