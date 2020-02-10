10.02.2020 11:50

Во дворе пятиэтажки выгорел припаркованный на ночь автомобиль (ОБНОВЛЕНО)

Пришествие произошло в тихом центре Харькова на Павловом поле



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10 февраля в 4:59 на номер «101» сообщили, что во дворе жилой пятиэтажки на пр. Науки, 66а горит автомобиль «Chevrolet Aveo».

На место происшествия выехало оперативное отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные сразу приступили к тушению транспортного средства. На тот момент в легковушке горел моторный отсек на площади около 0,5 кв.м.

В 5:07 возгорание локализовали и в 05:13 ликвидировали полностью.

Причина возникновения возгорания устанавливается. Пострадавших в результате происшествия нет.