Во дворе пятиэтажки выгорел припаркованный на ночь автомобиль (ОБНОВЛЕНО)

Пришествие произошло в тихом центре Харькова на Павловом поле
10 февраля в 4:59 на номер «101» сообщили, что во дворе жилой пятиэтажки на пр. Науки, 66а горит автомобиль «Chevrolet Aveo».
На место происшествия выехало оперативное отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части. По прибытию пожарные сразу приступили к тушению транспортного средства. На тот момент в легковушке горел моторный отсек на площади около 0,5 кв.м.
В 5:07 возгорание локализовали и в 05:13 ликвидировали полностью.
Причина возникновения возгорания устанавливается. Пострадавших в результате происшествия нет.
День просто идеален для организации чего бы то ни было – от деловых переговоров до пикника на природе или вечеринки в кругу друзей.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Славяне сегодня чествовали домового: после ужина оставляли за печкой горшочек каши, обложенный горячими углями, чтобы каша не остыла до полуночи.
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