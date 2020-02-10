Мужчина подорвался на неизвестном устройстве в лесу под Харьковом

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в поселке Буды Харьковского района
Тело местного жителя с телесными повреждениями, характерными после взрыва неустановленного устройства, выявлено 8 февраля около 18:55 в лесном массиве.
Правоохранители предварительно установили, что 42-летний мужчина погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».
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