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10.02.2020  08:18   

Мужчина подорвался на неизвестном устройстве в лесу под Харьковом

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в поселке Буды Харьковского района


// Нацполиция

Тело местного жителя с телесными повреждениями, характерными после взрыва неустановленного устройства, выявлено 8 февраля около 18:55 в лесном массиве.

Правоохранители предварительно установили, что 42-летний мужчина погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства.

Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  взрывчатка, смерть, харьков, полиция
 
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