10.02.2020 08:18

Мужчина подорвался на неизвестном устройстве в лесу под Харьковом

Полиция устанавливает обстоятельства смерти мужчины в поселке Буды Харьковского района



// Нацполиция

Тело местного жителя с телесными повреждениями, характерными после взрыва неустановленного устройства, выявлено 8 февраля около 18:55 в лесном массиве.



Правоохранители предварительно установили, что 42-летний мужчина погиб в результате взрыва самодельного взрывного устройства.



Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с пометкой «несчастный случай».