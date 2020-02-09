Легенда автопрома превратилась в автохлам

Вечером 8 февраля автомобиль "ВАЗ-2103", за рулем которого находился 35-летний житель Харьковской области, на большой скорости врезался в столб.
От полученных травм водитель погиб на месте, сообщает ГУ Нацполиции Харьковской области.
Очевидцы в соцсетях сообщают, что авария произошла на трассе "Змиев-Харьков" по дороге в Безлюдовку.
В полиции уточняют что сообщение о происшествии по проспекту Гагарина поступило в полицию 8 февраля около 20:30.
Спасателям пришлось специальными средствами вырезать тело мужчины из салона автомобиля, который превратился в груду металла.
Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
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