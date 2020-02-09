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09.02.2020  16:20   

Легенда автопрома превратилась в автохлам

Вечером 8 февраля автомобиль "ВАЗ-2103", за рулем которого находился 35-летний житель Харьковской области, на большой скорости врезался в столб.


://hk.npu.gov.ua

От полученных травм водитель погиб на месте, сообщает ГУ Нацполиции Харьковской области.

Очевидцы в соцсетях сообщают, что авария произошла на трассе "Змиев-Харьков" по дороге в Безлюдовку.

В полиции уточняют что сообщение о происшествии по проспекту Гагарина поступило в полицию 8 февраля около 20:30.

Спасателям пришлось специальными средствами вырезать тело мужчины из салона автомобиля, который превратился в груду металла.

Информация о происшествии зарегистрировано в Едином учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

Источник:   Отдел коммуникации полиции в Харьковской области
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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