Главная Новости Криминал и происшествия В центре на «клочках» водитель Hyundai сбил мужчину
09.02.2020  10:28   

В центре на «клочках» водитель Hyundai сбил мужчину

По данным полиции, 8 февраля около 18:20 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Клочковской, 16.


://hk.npu.gov.ua

По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на мужчину. Пострадавшего пешехода госпитализировали.

Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  дтп, полиция, харьков, пострадавший
 
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