В центре на «клочках» водитель Hyundai сбил мужчину

По данным полиции, 8 февраля около 18:20 патрульные получили сообщение о ДТП на улице Клочковской, 16.
По предварительной информации, водитель автомобиля Hyundai совершил наезд на мужчину. Пострадавшего пешехода госпитализировали.
Обстоятельства ДТП устанавливала следственно-оперативная группа.
Звезды обещают успех тому, кто сможет управлять своими чувствами. Старайтесь мыслить позитивно, занимаясь тем, что настраивает вас на оптимистический лад.
В этот день в Харькове небо будет ясным до самого позднего вечера. Без осадков.
Сегодня отмечается зубодрожащий праздник – Международный день стоматолога.
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