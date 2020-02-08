На пепелище возле общежития ХНУРЭ нашли два трупа

7 февраля в 23:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в мусоросборнике по проспекту Л. Свободы, 51б возле общежития № 8 (ХНУРЭ).
К месту пожара направили спасателей 32-й и 1-й частей ГСЧС города Харькова.
По прибытию к месту вызова они установили, что в мусоросборник горит мусор, а площадь пожара не превысила 5 кв.м.
Возгорание локализовали уже в 23:23 и полностью ликвидировали в 23:32.
На месте пожара были найдены два тела: мужчина и женщина, бездомные.
Сведения о проишествии внесены в ЕРДР по ч.2. ст. 270 КПК Украины. Санкция статьс предвсматривает виновным до 8 лет лишения свободы.
Личности погибших уточняются.
День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов.
Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
влажность:
давление:
ветер: