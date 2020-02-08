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08.02.2020  16:55   

На пепелище возле общежития ХНУРЭ нашли два трупа

7 февраля в 23:16 на номер «101» поступило сообщение о пожаре, который произошел в мусоросборнике по проспекту Л. Свободы, 51б возле общежития № 8 (ХНУРЭ).


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К месту пожара направили спасателей 32-й и 1-й частей ГСЧС города Харькова. 

По прибытию к месту вызова они установили, что в мусоросборник горит мусор, а площадь пожара не превысила 5 кв.м. 

Возгорание локализовали уже в 23:23 и полностью ликвидировали в 23:32.

На месте пожара были найдены два тела: мужчина и женщина, бездомные. 

Сведения о проишествии внесены в ЕРДР по ч.2. ст. 270 КПК Украины. Санкция статьс предвсматривает виновным до 8 лет лишения свободы.

Личности погибших  уточняются.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  полиция, пожар, харьков, общежитие, труп
 
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