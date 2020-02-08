08.02.2020 15:05

Как в сказке: элитная немецкая карета под окнами после полуночи превратилась в груду металла

8 февраля в 00:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в поселке Слатино по ул. Я. Мудрого, 8, Дергачевского района.



://kh.dsns.gov.ua

К месту пожара направили спасателей 63-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе одного отделения.

По прибытию к месту вызова они установили, что у двора горит моторный отсек и частично салон автомобиля «Audi 100», площадь пожара составила 5 кв.м.

Спасатели приняли исчерпывающие меры по недопущению распространения огня на деревянные конструкции здания.

В 01.53 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранителями.