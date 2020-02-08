Как в сказке: элитная немецкая карета под окнами после полуночи превратилась в груду металла

8 февраля в 00:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в поселке Слатино по ул. Я. Мудрого, 8, Дергачевского района.
К месту пожара направили спасателей 63-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе одного отделения.
По прибытию к месту вызова они установили, что у двора горит моторный отсек и частично салон автомобиля «Audi 100», площадь пожара составила 5 кв.м.
Спасатели приняли исчерпывающие меры по недопущению распространения огня на деревянные конструкции здания.
В 01.53 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранителями.
День идеален, чтобы знакомиться, экспериментировать, удивлять окружающих и ждать от них ответных сюрпризов.
Синоптики обещают холодные два дня, а со следующей недели начнется потепление.
8 февраля желательно было покормить птиц, особенно синиц, со словами: «Себе клюйте, мне деньгами плюйте».
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