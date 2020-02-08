Главная Новости Криминал и происшествия Как в сказке: элитная немецкая карета под окнами после полуночи превратилась в груду металла
08.02.2020  15:05   

Как в сказке: элитная немецкая карета под окнами после полуночи превратилась в груду металла

8 февраля в 00:49 на номер «101» поступило сообщение о пожаре на территории частного домовладения в поселке Слатино по ул. Я. Мудрого, 8, Дергачевского района.


://kh.dsns.gov.ua

К месту пожара направили спасателей 63-й Государственной пожарно-спасательной части ГСЧС в составе одного отделения. 

По прибытию к месту вызова они установили, что у двора горит моторный отсек и частично салон автомобиля «Audi 100», площадь пожара составила 5 кв.м.

Спасатели приняли исчерпывающие меры по недопущению распространения огня на деревянные конструкции здания.

В 01.53 пожар был ликвидирован. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается правоохранителями.

Источник:   ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области
 Тэги:  полиция, пожар, харьков, авто, комментарий
 
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