08.02.2020 14:13

В Холодногорском районе из детской больницы №19 сбежал подросток, страдающий психическими расстройства

Вячеслав Еремин покинул территорию детской больницы №19, где находился на обследовании.



://hk.npu.gov.ua

Об этом сообщили на странице розыска детей областного ГУНП.

В полицию обратились сотрудники медучреждения и рассказали, что Вячеслав Еремин с 6 февраля проходил у них обследование. Однако затем парень 2004 года рождения самовольно покинул больницу. По данным правоохранителей, сейчас он может находиться в районе ТРК "Украина", а также станций метро "Студенческая" и "Академика Барабашова".

Перед исчезновением несовершеннолетний был одет в светло-черную куртку, черные штаны и оранжевую футболку, на ногах - белые кроссовки. В полиции просят всех, кому что-либо известно о местонахождении Вячеслава, обратиться к ним по телефону +38 (095) 65-97-395 или любым другим удобным спобосом.