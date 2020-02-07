07.02.2020 16:31

Спасатели вырезали из покореженного в ДТП автомобиля пострадавшего пассажира

Пострадавшего увезли в неотложку.



// ГСЧС

7 февраля в 8:55 на перекрестке Московского проспекта и улицы Петра Григоренко столкнулись автомобили «KIA Мohave» и «ВАЗ -2170 Приора».

В результате столкновения 36-летний пассажир «ВАЗа» был зажат между конструкциями авто и не мог самостоятельно выбраться. К тому же он получил травмы и нуждался врачебной помощи.



Прибывшие на место происшествия, с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас он находится в городской больнице скоро и неотложной помощи.