Спасатели вырезали из покореженного в ДТП автомобиля пострадавшего пассажира

Пострадавшего увезли в неотложку.
7 февраля в 8:55 на перекрестке Московского проспекта и улицы Петра Григоренко столкнулись автомобили «KIA Мohave» и «ВАЗ -2170 Приора».
В результате столкновения 36-летний пассажир «ВАЗа» был зажат между конструкциями авто и не мог самостоятельно выбраться. К тому же он получил травмы и нуждался врачебной помощи.
Прибывшие на место происшествия, с помощью специального гидравлического инструмента деблокировали пострадавшего мужчину и передали бригаде скорой медицинской помощи. Сейчас он находится в городской больнице скоро и неотложной помощи.
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