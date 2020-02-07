07.02.2020 13:58

Мошенник крал тепло дома, требуя его оплату с арендатора

Всего аферист украл на 110 000 гривен.



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Харьковская местная прокуратура №5 направила в суд обвинительный акт в отношении предпринимателя, который похищал тепловую энергию путем ее самовольного использования (ч. 1 ст. 188-1 УК Украины).

По информации руководителя местной прокуратуры Алексея Лесенка, частный предприниматель с октября 2016 году до апреля 2018 использовал оборудован в подвале трубопровод, который позволяет потреблять тепловую энергию за приборами учета, для отопления нежилого здания.

При этом он не подавал заявку на подключение его к системе отопления КП «Харьковские тепловые сети» в отопительные сезоны 2016-2017, 2017-2018 годов, в связи с чем считался абонентом, не получает теплоснабжения.

Одновременно с этим указанный предприниматель сдавал в аренду указанное одноэтажное нежилое здание и предоставлял арендатору-банку документы для оплаты коммунальных услуг, в том числе услуг теплоснабжения.

Арендатор, не зная ничего о хитрости арендодателя, добросовестно перечислил в его пользу денежные средства на сумму почти 110 тыс. грн.

Предприниматель в свою очередь должен был их оплатить поставщику - КП «Харьковские тепловые сети», но вместо этого пололдил сеье в карман.

В Червонозаводский районный суд направлено обвинительное заключение в отношении указанного предпринимателя по ч. 1 ст. 188-1 УК Украины (похищение тепловой энергии путем ее самовольного использования).

Юридическое лицо КП «Харьковские тепловые сети» признана потерпевшей в данном уголовном производстве, решается вопрос о гражданского иска для возмещения нанесенного ущерба.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ограничение свободы на срок до трех лет.