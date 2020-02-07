07.02.2020 11:31

Прохожего с наркотиками на 60 тысяч гривен остановили в Харькове

Инцидент произошел на Московском проспекте



// Нацполиция

45-летнего харьковчанина остановили у дома по проспекту Московскому полицейские Управления противодействия наркопреступности ГУНП в Харьковской области и сотрудники Управления патрульной полиции.

Во время личного досмотра правоохранители обнаружили и изъяли у мужчины три пакета, в которых находилось около 50 граммов амфетамина, 30 граммов психотропного вещества PVP, 20 таблеток экстази, а также мобильный телефон.Зловмисник получил пакет с психотропными веществами для дальнейшего сбыта на территории Харьковской области.

Стоимость изъятого на «черном» рынке составляет около 60 000 гривен.



Изъятые вещественные доказательства направлены на экспертное исследование.



По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 8 лет заключения.



Решается вопрос об избрании меры пресечения злоумышленнику и объявления о подозрении в совершении преступления.