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06.02.2020  19:38   

Схватка на Баварии: мужчина на глазах у женщины задушил соперника (ФОТО)

Копы задержали только освободившегося мужчину, который убил в драке рецидивиста.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Нацполции, злоумышленник утром 4 февраля 2020 года освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.
 
Выйдя на свободу, 46-летний мужчина пришел к своей знакомой, где уже гостил еще один ранее судимый 40-летний мужчина. 
 
Во время застолья между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.
 
Злоумышленник повалил потерпевшего на пол и задушил.
 
В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции Новобаварского отдела полиции задержали злоумышленника.
 
5 февраля мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украини.
 
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
 
Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  задушил соперника, убийство, харьков
 
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