06.02.2020 19:38

Схватка на Баварии: мужчина на глазах у женщины задушил соперника (ФОТО)

Копы задержали только освободившегося мужчину, который убил в драке рецидивиста.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполции, злоумышленник утром 4 февраля 2020 года освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за совершение имущественных преступлений.

Выйдя на свободу, 46-летний мужчина пришел к своей знакомой, где уже гостил еще один ранее судимый 40-летний мужчина.

Во время застолья между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку.

Злоумышленник повалил потерпевшего на пол и задушил.

В тот же день в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела криминальной полиции Новобаварского отдела полиции задержали злоумышленника.

5 февраля мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украини.

Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.