06.02.2020 15:37

Браконьерские заначки нашли на Краснооскольском водохранилище (ФОТО)

5 февраля Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил семь бесхозных сетей



// khr.darg.gov.ua

Около 11:00 на Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Сенькин Купянского района, выявлено четыре бесхозные лесковые сетки. В сетях находилось 7 килограммов леща.



Похже рейдовая группа зафиксировала аналогичное нарушение. На Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Подлиман, что в Боровском районе Харьковской области, обнаружены три бесхозные лесковых сетки. В сетях находилось 5 килограмм плотвы.

Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля.



