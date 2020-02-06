Браконьерские заначки нашли на Краснооскольском водохранилище (ФОТО)

5 февраля Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил семь бесхозных сетей
Около 11:00 на Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Сенькин Купянского района, выявлено четыре бесхозные лесковые сетки. В сетях находилось 7 килограммов леща.
Похже рейдовая группа зафиксировала аналогичное нарушение. На Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Подлиман, что в Боровском районе Харьковской области, обнаружены три бесхозные лесковых сетки. В сетях находилось 5 килограмм плотвы.
Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля.
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
В Харькове ожидается пасмурная погода, утром возможно небольшое прояснение, но безоблачным небо будет недолго. Ночью снег, днем небольшой снег. Слабая метель. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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