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06.02.2020  15:37   

Браконьерские заначки нашли на Краснооскольском водохранилище (ФОТО)

5 февраля Харьковский рыбоохранный патруль обнаружил семь бесхозных сетей


// khr.darg.gov.ua

Около 11:00 на Краснооскольском водохранилище, неподалеку с. Сенькин Купянского района, выявлено четыре бесхозные лесковые сетки. В сетях находилось 7 килограммов леща.

Похже рейдовая группа зафиксировала аналогичное нарушение. На Краснооскольском водохранилище, вблизи с. Подлиман, что в Боровском районе Харьковской области, обнаружены три бесхозные лесковых сетки. В сетях находилось 5 килограмм плотвы.

Запрещенные орудия лова и водные биоресурсы изъяты инспекторами Харьковского рыбоохранного патруля.

Источник:   Рыбоохранный патруль
 Тэги:  рыба, харьков, патруль, браконьеры
 
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