06.02.2020 10:01

Харьковчанин сгорел в собственной квартире

В Московском районе во время пожара погиб 67-летний мужчина.



// ГСЧС

Пожар в квартире 9-этажного жилого дома по проспекту Тракторостроителей, 10Б разгорелся около половины четвертого дня 5 февраля.



Получив сообщение о случившемся, на вызов отправились 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия пожарных в квартире на 4-м этаже горели диван и домашние вещи на площади 2 кв.м.

Во время тушения пожара погиб хозяин квартиры, мужчина 1953 года.



В 15:40 пожар был локализован, а в 15:56 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.