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06.02.2020  10:01   

Харьковчанин сгорел в собственной квартире

В Московском районе во время пожара погиб 67-летний мужчина.


// ГСЧС

Пожар в квартире 9-этажного жилого дома по проспекту Тракторостроителей, 10Б разгорелся около половины четвертого дня 5 февраля.

Получив сообщение о случившемся, на вызов отправились 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.

На момент прибытия пожарных в квартире на 4-м этаже горели диван и домашние вещи на площади 2 кв.м.

Во время тушения пожара погиб хозяин квартиры, мужчина 1953 года.

В 15:40 пожар был локализован, а в 15:56 полностью ликвидирован.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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