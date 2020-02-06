Харьковчанин сгорел в собственной квартире

В Московском районе во время пожара погиб 67-летний мужчина.
Пожар в квартире 9-этажного жилого дома по проспекту Тракторостроителей, 10Б разгорелся около половины четвертого дня 5 февраля.
Получив сообщение о случившемся, на вызов отправились 2 отделения пожарно-спасательной службы на автоцистернах и 1 отделение на автолестнице.
На момент прибытия пожарных в квартире на 4-м этаже горели диван и домашние вещи на площади 2 кв.м.
Во время тушения пожара погиб хозяин квартиры, мужчина 1953 года.
В 15:40 пожар был локализован, а в 15:56 полностью ликвидирован.
Причина возникновения пожара устанавливается.
День склоняет к спокойной рутинной работе, так что у вас есть шанс переделать массу давно запланированных дел.
Облачно с прояснениями. Ночью снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с. Вечером осадки могут вернуться. На дорогах гололедица.
Ежегодно 6 февраля отмечается профессиональный праздник отличных психологов, знатоков коктейлей и просто хороших людей.
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