Главная Новости Криминал и происшествия Патрульные подбирали замок к ключам, чтобы вернуть потерявшуюся харьковчанку домой
06.02.2020  09:02   

Патрульные подбирали замок к ключам, чтобы вернуть потерявшуюся харьковчанку домой

Правоохранители помогли пожилой женщине с плохой памятью вернуться домой.


// Патрульная полиция

Полицейские прибыли на вызов о пожилой женщине, что потерялась. Во время общения с гражданкой патрульные выяснили, что она плохо ориентируется на местности и почти не помнит, где проживает.

Подробно опросив женщину, патрульные установили примерный микрорайон, где она может жить.

Полицейские с помощью магнитного ключа, который имела при себе женщина, смогли найти дом и подъезд, в котором она жила.

Опросив соседей, патрульные узнали конкретную квартиру, где женщину ждали близкие родственники.


 

Источник:   Патрульная полиция
 Тэги:  полиция, харьков
 
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