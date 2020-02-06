06.02.2020 09:02

Патрульные подбирали замок к ключам, чтобы вернуть потерявшуюся харьковчанку домой

Правоохранители помогли пожилой женщине с плохой памятью вернуться домой.



// Патрульная полиция

Полицейские прибыли на вызов о пожилой женщине, что потерялась. Во время общения с гражданкой патрульные выяснили, что она плохо ориентируется на местности и почти не помнит, где проживает.



Подробно опросив женщину, патрульные установили примерный микрорайон, где она может жить.



Полицейские с помощью магнитного ключа, который имела при себе женщина, смогли найти дом и подъезд, в котором она жила.



Опросив соседей, патрульные узнали конкретную квартиру, где женщину ждали близкие родственники.





