Патрульные подбирали замок к ключам, чтобы вернуть потерявшуюся харьковчанку домой

Правоохранители помогли пожилой женщине с плохой памятью вернуться домой.
Полицейские прибыли на вызов о пожилой женщине, что потерялась. Во время общения с гражданкой патрульные выяснили, что она плохо ориентируется на местности и почти не помнит, где проживает.
Подробно опросив женщину, патрульные установили примерный микрорайон, где она может жить.
Полицейские с помощью магнитного ключа, который имела при себе женщина, смогли найти дом и подъезд, в котором она жила.
Опросив соседей, патрульные узнали конкретную квартиру, где женщину ждали близкие родственники.
Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.
На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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