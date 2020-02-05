05.02.2020 19:54

Провал аферы на 2,5 миллиона: махинаторы пытались продать негодный агрегат (ФОТО)

Мошенникам не удалось продать фальшивку.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, 17 января 2019 года между государственным заводом и одним из предприятий был заключен договор поставки запчастей и комплектующих к бронетанковой техники.

Согласно условиям договора, товар должен был быть новым и изготовленным с соблюдением государственных стандартов и технических условий.

29 июля 2019 должностные лица компании, злоупотребляя служебным положением, организовали поставку с харьковского завода двух трансмиссий.

При этом должностные лица знали заранее, что они не новые и находятся в неисправном состоянии.

Этот факт впоследствии был подтвержден заключением экспертов Харьковского НИИ судебных экспертиз.

На момент экспертного осмотра трансмиссии по своему состоянию не соответствовали техническим требованиям.

Кроме того, злоумышленники перебивали на них серийные номера, проводили «косметический ремонт» и пытались выдать за новую продукцию.

Благодаря тому, что непригодность для использования агрегатов в производстве была обнаружена вовремя, злоумышленники не довели до конца свой преступный умысел.

Таким образом, компания не смогла завладеть деньгами на общую сумму 2 471 400 гривен.

4 февраля 2020 были проведены обыски по месту жительства должностных лиц и расположения компании.

Директору предприятия сообщено о подозрении по ч.2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет и с конфискацией имущества.