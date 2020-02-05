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05.02.2020  17:32   

На Салтовке сбили пешехода

Пострадавшая переходила проезжую часть в неустановленном месте вне пешеходного перехода.


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5 февраля в 8:50 по улице Гвардейцев Широнинцев водитель автомобиля «ВАЗ-2107» сбил 26-летнюю харьковчанку.

Женщину с переломом и ушибами госпитализирован в больницу.

Сообщение о происшествии зарегистрировано в Московском отделе полиции. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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