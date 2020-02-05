На Салтовке сбили пешехода

Пострадавшая переходила проезжую часть в неустановленном месте вне пешеходного перехода.
5 февраля в 8:50 по улице Гвардейцев Широнинцев водитель автомобиля «ВАЗ-2107» сбил 26-летнюю харьковчанку.
Женщину с переломом и ушибами госпитализирован в больницу.
Сообщение о происшествии зарегистрировано в Московском отделе полиции. Сейчас решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований.
Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.
Облачно с прояснениями. Ночью снег, метель. Порывы ветра до 15-24 м/с. Вечером осадки могут вернуться. На дорогах гололедица.
В день Агафия-Полухлебника наши предки проверяли закрома и приводили в порядок амбары.
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