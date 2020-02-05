Главная Новости Криминал и происшествия Не светите деньгами! Нелюдь избил и ограбил старушку, проследив за ней от банкомата
05.02.2020  15:11   

Не светите деньгами! Нелюдь избил и ограбил старушку, проследив за ней от банкомата

Преступник видел, что женщина сняла деньги.


//dnpr.com.ua
Как информирует ГУ Нацполиции, 15 января 2020 года в полицию поступило сообщение о том, что на улице Полтавский шлях в Харькове неизвестный ограбил пожилую женщину.
 
Злоумышленник увидел, как она сняла деньги в банкомате и пошел следом.
 
В подъезде вор набросился на харьковчанку, избил и отобрал сумку, в которой находились два мобильных телефона и 2000 гривен. В результате 80-летняя пострадавшая оказалась в больнице.
 
В ходе розыска работники Новобаварского райотдела 3 февраля 2020 года установили личность злоумышленника, которым оказался 38-летний житель города, и задержали его.
 
В тот же день следователь сообщил ему о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает до 6 лет заключения.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, избиение, харьков, разбой
 
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