05.02.2020 13:14

Парочка черных лесорубов напилила в Алексеевском лугопарке на 400 тысяч и пять лет тюрьмы (ФОТО)

Злоумышленникам сообщили о подозрении.



//khar.gp.gov.ua

Харьковской местной прокуратурой № 1 сообщено о подозрении двум мужчинам, которые незаконно спиливали деревья и похищали древесину твердых лиственных пород, по ч. 2 ст. 185 УК Украины (кража).

По информации руководителя местной прокуратуры Екатерины Шевцовой, установлено, что 27-летний и 50-летний мужчины в течение октября-ноября 2019 года, используя ручные бензопилы, незаконно вырубали многолетние деревья лиственных пород на территории Алексеевского лугопарка, который находится на балансе специализированного КП «Харьковзеленстрой» Харьковского городского совета.

Сумма ущерба, причиненного незаконной вырубкой более 70 деревьев, составляет около 400 тыс. Грн.

Сейчас указанным мужчинам сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 185 УК Украины (тайное похищение чужого имущества, совершенное по предварительному сговору группой лиц).

Санкция статьи предусматривает арест на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок.

Досудебное расследование продолжается. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения.

Напомним, согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.