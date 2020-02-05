Мужчина пытался спрятаться от пожара в ванной (ФОТО)

В Харькове во время пожара в жилой пятиэтажке спасатели эвакуировали 10 человек и спасли от дыма 60-летнего мужчину.
4 февраля в 22:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже в жилой пятиэтажке по бульвару Жасминовому, 7.
К моменту прибытия пожарных на верхних этажах наблюдалось значительное задымление. В ходе разведки спасатели обнаружили 60-летнего жителя дома, который прятался от дыма в ванной комнате, но в результате этого только нахватался дыма и уже не мог самостоятельно двигаться. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой.
В то же время спасатели приняли меры по дымоудалению и организовали эвакуацию других жителей дома. Всего в их сопровождении опасную зону успешно оставили 10 человек. Пострадавший сейчас находится во 2-й городской больнице.
Площадь пожара составила 6 кв.м. Горели домашние вещи. В 23:01 пожарные локализовали огонь и в 23:49 полностью ликвидировали его.
Причина возникновения возгорания устанавливается.
Мнение окружающих будет интересно только для того, чтобы ему противостоять. Возможны конфликты на пустом месте и нежелание идти на компромисс.
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