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05.02.2020  10:34   

Мужчина пытался спрятаться от пожара в ванной (ФОТО)

В Харькове во время пожара в жилой пятиэтажке спасатели эвакуировали 10 человек и спасли от дыма 60-летнего мужчину.


// ГСЧС

4 февраля в 22:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже в жилой пятиэтажке по бульвару Жасминовому, 7.

К моменту прибытия пожарных на верхних этажах наблюдалось значительное задымление. В ходе разведки спасатели обнаружили 60-летнего жителя дома, который прятался от дыма в ванной комнате, но в результате этого только нахватался дыма и уже не мог самостоятельно двигаться. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой.

В то же время спасатели приняли меры по дымоудалению и организовали эвакуацию других жителей дома. Всего в их сопровождении опасную зону успешно оставили 10 человек. Пострадавший сейчас находится во 2-й городской больнице.

Площадь пожара составила 6 кв.м. Горели домашние вещи. В 23:01 пожарные локализовали огонь и в 23:49 полностью ликвидировали его.

Причина возникновения возгорания устанавливается.

Источник:   ГУ ГСЧС
 Тэги:  пожар, харьков
 
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