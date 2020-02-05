05.02.2020 10:34

Мужчина пытался спрятаться от пожара в ванной (ФОТО)

В Харькове во время пожара в жилой пятиэтажке спасатели эвакуировали 10 человек и спасли от дыма 60-летнего мужчину.



// ГСЧС

4 февраля в 22:43 на номер «101» поступило сообщение о пожаре в квартире на первом этаже в жилой пятиэтажке по бульвару Жасминовому, 7.



К моменту прибытия пожарных на верхних этажах наблюдалось значительное задымление. В ходе разведки спасатели обнаружили 60-летнего жителя дома, который прятался от дыма в ванной комнате, но в результате этого только нахватался дыма и уже не мог самостоятельно двигаться. Его немедленно вынесли на свежий воздух и передали медикам скорой.

В то же время спасатели приняли меры по дымоудалению и организовали эвакуацию других жителей дома. Всего в их сопровождении опасную зону успешно оставили 10 человек. Пострадавший сейчас находится во 2-й городской больнице.



Площадь пожара составила 6 кв.м. Горели домашние вещи. В 23:01 пожарные локализовали огонь и в 23:49 полностью ликвидировали его.



Причина возникновения возгорания устанавливается.