04.02.2020 19:56

Ночное ограбление на 14 000: повалил женщину и сорвал цепочку

Копы задержали преступника.



//ksza.ks.ua

Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 17 января 2020 года около 1:20 в одном из домов города Первомайский.

Потерпевшая рассказала, что когда она возвращалась домой, в подъезде между первым и вторым этажом ее догнал мужчина и позвал.

Когда женщина оглянулась, правонарушитель повалил ее на пол и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся в неизвестном направлении.

Во время проведения следственно-розыскных мероприятий правоохранители 30 января установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый житель города Первомайский.

Согласно заключению товароведческой экспертизы сумма материального ущерба составляет свыше 14 000 гривен.

Следовтелем Первомайского отдела полиции данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.

Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.

Досудебное расследование продолжается.