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04.02.2020  19:56   

Ночное ограбление на 14 000: повалил женщину и сорвал цепочку

Копы задержали преступника.


//ksza.ks.ua
Как сообщает ГУ Нацполиции, событие произошло 17 января 2020 года около 1:20 в одном из домов города Первомайский.
 
Потерпевшая рассказала, что когда она возвращалась домой, в подъезде между первым и вторым этажом ее догнал мужчина и позвал.
 
Когда женщина оглянулась, правонарушитель повалил ее на пол и сорвал с шеи золотую цепочку, после чего скрылся в неизвестном направлении.
 
Во время проведения следственно-розыскных мероприятий правоохранители 30 января установили лицо, причастное к совершению преступления. Им оказался 26-летний ранее неоднократно судимый житель города Первомайский.
 
Согласно заключению товароведческой экспертизы сумма материального ущерба составляет свыше 14 000 гривен.
 
Следовтелем Первомайского отдела полиции данные о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины.
 
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 4 до 6 лет.
 
Мужчине сообщено о подозрении в совершении преступления.
 
Досудебное расследование продолжается.
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление, сорвал золотую цепочку, харьков, первомайский
 
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