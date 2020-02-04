04.02.2020 19:18

Вор обокрал за день три дома: рецидивиста поймали копы (ФОТО)

Мужчине сообщили о подозрении в совершении ряда имущественных преступлений.



hk.npu.gov.ua

Как сообщает ГУ Науполиции, в начале января в Первомайский райотдел обратились трое местных жителей с заявлениями о том, что с их дачных домов, расположенных в селе Алексеевка, исчезли металлические изделия.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

Во время осмотра помещений полицейские установили, что злоумышленник взламывал входные двери и таким образом проникал в дома.

Следователем факты событий были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Во время проведения розыска преступника полицейские Первомайского отдела полиции во дворе 64-летнего жителя села Алексеевка обнаружили вещественные доказательства.

Мужчина признался в совершении преступлений.

Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.

Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.