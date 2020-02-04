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04.02.2020  19:18   

Вор обокрал за день три дома: рецидивиста поймали копы (ФОТО)

Мужчине сообщили о подозрении в совершении ряда имущественных преступлений.


hk.npu.gov.ua
Как сообщает ГУ Науполиции, в начале января в Первомайский райотдел обратились трое местных жителей с заявлениями о том, что с их дачных домов, расположенных в селе Алексеевка, исчезли металлические изделия.
 
На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.
 
Во время осмотра помещений полицейские установили, что злоумышленник взламывал входные двери и таким образом проникал в дома.
 
Следователем факты событий были внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
 
Во время проведения розыска преступника полицейские Первомайского отдела полиции во дворе 64-летнего жителя села Алексеевка обнаружили вещественные доказательства.
 
Мужчина признался в совершении преступлений.
 
Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений.
 
Ему грозит от 3 до 6 лет лишения свободы.
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  воровство, обокрал три дома, харьков, первомайский
 
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