ДТП на Южной Салтовке: фура столкнулась с гордостью советского автопрома (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Машины перегородили проспект Ландау.
Как сообщают пользователи соцсети, на Ландау - ДТП.
Здесь произошла авария с участием фургона и Жигулей.
Из-за столкновения общественный транспорт стоит.
Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.
На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.
В этот день в 2004 году запущен Facebook – социальная сеть, основанная Марком Цукербергом и его соседями по комнате в Гарвардском университете.
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