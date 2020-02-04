Главная Новости Криминал и происшествия ДТП на Южной Салтовке: фура столкнулась с гордостью советского автопрома (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)
04.02.2020  17:49   

ДТП на Южной Салтовке: фура столкнулась с гордостью советского автопрома (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

Машины перегородили проспект Ландау.


//t.me/c

Как сообщают пользователи соцсети, на Ландау - ДТП.

Здесь произошла авария с участием фургона и Жигулей.

Из-за столкновения общественный транспорт стоит.

 

Тэги:  дтп, аварии, харьков
 
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