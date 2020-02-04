ДТП на Южной Салтовке: фура столкнулась с гордостью советского автопрома (ФОТО, ВИДЕО, Обновлено)

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Гороскоп по знакам Зодиака на вторник, 4 февраля Звезды дарят огромный творческий потенциал. Мозговой штурм и нестандартные подходы к решению задач сегодня могут принести отличные результаты.

Метель, мороз и сугробы: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 5 февраля На среду синоптики обещают приход настоящей зимы. Утром и днем ожидается мокрый снег, переходящий в снегопад. Метель при скорости ветра 12 м/с и более, налипание мокрого снега. На дорогах гололедица, снежный накат.