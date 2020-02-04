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04.02.2020  15:22   

ДТП напротив РОСТа: оба водителя уехали на скорой (ФОТО)

Авария произошла 4 февраля около 11:20 на Московском проспекте, 190/1.


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Участниками дорожно-транспортного происшествия стали автомобили Toyota и Nissan.

В столкновении пострадали оба водителя. Медики госпитализировали их в больницу.

Обстоятельства происшествия устанавливала следственно-оперативная группа.

Тэги:  дтп, харьков
 
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